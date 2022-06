Babenhausen will die Sirenen im Ort aufrüsten

Plus Warum sich der Marktgemeinderat in Babenhausen gegen modernere Anlagen zur Alarmierung der Menschen entschieden hat.

Seit der Hochwasserkatastrophe vor einem Jahr im Westen Deutschlands hat das Thema neue Aufmerksamkeit bekommen: Wie werden die Menschen hierzulande vor drohender Gefahr gewarnt und Einsatzkräfte alarmiert? Auch in Babenhausen ging es jüngst darum. Genauer: um die Sirenen im Ort. Der Marktrat hat sich dagegen entschieden, die Anlagen durch modernere zu ersetzen, sondern will lieber die bestehenden drei umzurüsten.