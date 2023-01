Babenhausen

vor 1 Min.

Babenhauser Feuerwehr rückt im vergangenen Jahr fast 100 Mal aus

Plus Die Feuerwehr Babenhausen zieht Bilanz. Im Jahr 2022 leisten die Einsatzkräfte insgesamt 1652 Stunden Dienst - nicht nur bei Bränden.

Von Wilhelm Schmid

Auch in der Pandemiezeit wurde die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Babenhausen unter Berücksichtigung aller Vorschriften aufrechterhalten und somit die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet. Mit dieser erfreulichen Feststellung eröffnete Kommandant Jürgen Gottwald die Dienstversammlung der kommunalen Einrichtung, der sich die Jahresversammlung des Feuerwehrvereins anschloss. Gottwald dankte allen, die trotz der Erschwernisse stets für den Schutz der in Not geratenen Mitmenschen im Dienst waren.

