Bauwagen geht in Babenhausen in Flammen auf

Mehrere Feuerwehren sind am Samstagabend wegen eines Brandes in Babenhausen alarmiert worden. Vor Ort stellte sich die Situation anders dar als gedacht.

Am Samstagabend hat es in Babenhausen gebrannt. In der anfänglichen Meldung hieß es, dass ein landwirtschaftliches Gebäude außerhalb des Orts in Flammen stehe. So wurden neben der Feuerwehr Babenhausen auch die Feuerwehren aus Klosterbeuren, Winterrieden, Bebenhausen, Olgishofen, Weinried, Engishausen und Kirchhaslach, das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst alarmiert.

Bauwagen brennt: Keine Menschen oder Tiere verletzt

Wie sich dann am Ort des Geschehens herausstellte, brannte lediglich ein umfunktionierter Bauwagen, der sich auf einem Grundstück neben einem Bauernhof befand. Da weder Personen noch Tiere verletzt wurden, konnten die Löschkräfte den Einsatz recht schnell abhandeln.

Der Schaden begrenzt sich auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich. Das Feuer dürfte nach Angaben der Polizei wohl von einem Holzofen im Inneren des Bauwagens, der durch den Brand völlig zerstört wurde, ausgegangen sein. (AZ)