Babenhausen

Polizeiaufgebot in Babenhausen: Besuch von Claudia Roth war Auslöser

In Babenhausen waren am Freitag zahlreiche Polizeifahrzeuge unterwegs.

Von Sabrina Karrer

Mancher hat sich am Freitagmorgen auf dem Weg zu Schule oder Arbeit gewundert: Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen in Babenhausen unterwegs. Sie standen am Schulzentrum, andere an der Kreuzung von B300 und Kirchhaslacher Straße. Einzelne fuhren durch den Ort, zum Beispiel zum neuen Kreisverkehr in Richtung Winterrieden. Warum dieses Aufgebot? Das sind die Hintergründe.

Die Polizei begleitete nach eigenen Angaben eine für den Freitagvormittag angemeldete Versammlung in Babenhausen in Zusammenhang mit dem Besuch einer Bundespolitikerin im Ort. Die in Babenhausen aufgewachsene Kulturstaatsministerin Claudia Roth von Bündnis 90/Die Grünen war für eine interne Schulveranstaltung im Schulzentrum zu Gast. Die Polizeiinspektion Memmingen und Unterstützungskräfte seien vor Ort gewesen, so ein Polizeisprecher. Zur Zahl der Einsatzkräfte äußert sich die Polizei nicht.

