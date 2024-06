Blaualgen: Noch keine Entwarnung für Rothdachweiher in Babenhausen

Im Baggersee in Babenhausen sollte man weiterhin nicht baden. Für andere Unterallgäuer Gewässer gibt das Gesundheitsamt Entwarnung.

Während das Gesundheitsamt am Unterallgäuer Landratsamt für mehrere Badeseen im Landkreis Entwarnung gibt, sollte im Rothdachweiher in Babenhausen weiterhin nicht gebadet werden. Noch immer sind Blaualgen im Wasser nachweisbar, die giftige Substanzen, sogenannte Toxine, abgeben. Diese können Krankheitserscheinungen im Bereich des Magen-Darm-Trakts und der Haut sowie in den Atemwegen auslösen.

Wieder bedenkenlos schwimmen gehen kann man laut Gesundheitsamt hingegen in einer ganzen Reihe anderer Seen im Unterallgäu. Das Landratsamt nennt in einer Mitteilung zum Beispiel die Attenhauser Weiher, den Fuggerweiher in Babenhausen, den Buxheimer Weiher oder den Nordsee bei Mindelheim. Die Wasserqualität sei dort den jüngst untersuchten Proben zufolge in Ordnung.

Noch immer Blaualgen im Badesee in Babenhausen nachweisbar

Noch keine Ergebnisse liegen für Wasserproben aus dem Schachenweiher in Ottobeuren und dem Bad Clevers in Bad Grönenbach vor. Hier sollte man mit dem Baden noch warten, empfiehlt das Gesundheitsamt. Wie zuvor bei den anderen Seen besteht hier weiterhin der Verdacht, dass aufgrund des Hochwassers und der starken Niederschläge Anfang Juni vermehrt Krankheitserreger in die Seen gespült wurden. (AZ/stz)