Brand in Babenhausen: War eine Sauna im Keller der Auslöser?

In Babenhausen ist am Dienstagabend ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Der Schaden ist groß.

Feuer ist am Dienstagabend im Keller eines Einfamilienhauses in Babenhausen ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, dürfte nach ersten Erkenntnissen eine Sauna der Auslöser gewesen sein. Die genauen Umstände sind aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Bewohner des Hauses an der Straße Im Tafelmahd blieb unverletzt.

Der 54-jährige Mann befand sich zum Zeitpunkt des Brandes allein im Anwesen. Er wurde durch die verbauten Rauchmelder geweckt, konnte das Haus rechtzeitig verlassen und um kurz nach 22 Uhr einen Notruf absetzen. Die Feuerwehren Babenhausen und Klosterbeuren rückten mit mehreren Löschfahrzeugen aus. Auch Rettungswägen wurden vorsorglich alarmiert.

Brand in Babenhausen: Schätzungsweise 30.000 Euro Schaden

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Räume ausbreitete. Die Flammen hatten aber zum Teil auf Inventar übergegriffen, und es entwickelte sich viel Rauch, der auch außerhalb des Gebäudes zu sehen war. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei vorläufig auf circa 30.000 Euro geschätzt.