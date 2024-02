Brandschaden im Babenhauser "Rössle" ist größer als gedacht

Plus Im Januar brach Feuer in dem historischen Gebäude aus. Nun steht fest: Der neue Pächter der Gaststätte und die anderen Nutzer müssen sich noch länger gedulden.

Fast einen Monat ist es her, dass Feuer im "Rössle" in Babenhausen ausgebrochen ist. Jetzt steht fest: Es wird länger dauern als zunächst gedacht, bis das historische Gebäude im Eigentum der Marktgemeinde wieder genutzt werden kann. Auch das Restaurant im Erdgeschoss, für das es nach langer Suche wieder einen Pächter gäbe, ist betroffen.

Wie berichtet, hat Ende Januar ein Brand im Keller des "Rössle" an der Schrannenstraße einen hohen Sachschaden angerichtet. Ein Kühlschrank hatte dort Feuer gefangen, ausgelöst mutmaßlich durch einen technischen Defekt. Bürgermeister Otto Göppel war nach dem Brand im Gebäude, im Keller sei "alles schwarz und verschmort gewesen", erzählt er. Der Rauch hatte sich zudem über den Aufzugschacht im kompletten Haus ausgebreitet, Rußpartikel lagerten sich ab.