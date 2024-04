Babenhausen/Buch

18:00 Uhr

Heimische Imker erzählen: Bienenhaltung ist komplizierter geworden

Sebastian Morbach, Leiter der Umweltstation in Babenhausen, nutzt die milden Temperaturen zur Durchsicht seiner Bienenvölker.

Plus Imker aus der Region berichten, was sie an ihrer Arbeit schätzen und welche Schwierigkeiten sie zu meistern haben. Auch der Golfclub Ulm produziert Honig.

Von Claudia Bader, Claudia Bader, Stephan Schöttl

Im Garten der Jugendbildungsstätte in Babenhausen bilden Schneeglöckchen und Krokusse sowie andere Frühlingsboten die ersten bunten Farbtupfer. Die Weidenkätzchen am Rand des Geländes sind schon fast verblüht. Aus einer windgeschützten Ecke hört man an diesem sonnigen Tag ein Summen und Brummen. Sebastian Morbach, Leiter der Umweltstation, nutzt die milden Temperaturen zur Durchsicht seiner Bienenvölker. „Es sieht ganz gut aus“, stellt er mit Blick auf die von emsigen Insekten umschwirrten Waben fest.

Die Arbeiterbienen sind gerade dabei, Pollen von den ersten Frühjahrsblühern einzutragen. Zu erkennen sei das an den „Pollenhöschen“, die bunt und kugelförmig an ihren Hinterbeinchen klebten, erläutert der Imker. „Das ist ein gutes Zeichen, ein Indiz dafür, dass mit der Königin und dem Volk alles in Ordnung ist.“ Die Honigbienen benötigten das eiweißhaltige Pollenfutter für die Entwicklung ihrer Larven. „Vor Wintereinbruch hatten wir insgesamt 14 Bienenvölker, jetzt zum Frühlingsbeginn sind es noch elf“, resümiert Morbach. Der Verlust von rund 20 Prozent liege im Durchschnitt. Temperaturschwankungen, der Klimawandel, Futtermangel, Krankheiten sowie Umweltgifte und nicht zuletzt die Varroamilbe machten es den Honigbienen schwer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen