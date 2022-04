Das Ortszentrum von Babenhausen soll lebendiger werden - aber wie?

Plus Die Gewerbetreibenden in Babenhausen sind sich einig: Eine Belebung ist dringend notwendig. Wie diese konkret aussehen könnte, darüber wird intensiv diskutiert.

Immer wieder wiederholten die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler Babenhausens bei einem weiteren Treffen im Rathaus ihren Wunsch. „Wir wollen, dass endlich mal wieder was los ist im Ort“, sagte Ellen Weise. Letztlich waren sich auch alle einig: Eine Belebung innerorts ist dringend notwendig. Wie diese allerdings konkret aussehen könnte, darüber wurde mitunter heftig diskutiert. Und es wurde in diesem Zusammenhang recht schnell klar: Der Weg zu mehr Attraktivität des Einkaufsstandorts ist steinig und lang. Zu unterschiedlich sind mitunter die Denkweisen von Einzelhandel und dem übrigen Gewerbe, noch längst sitzen selbst alle Händlerinnen und Händler nicht mit derselben Begeisterungsfähigkeit im Boot.