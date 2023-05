Babenhausen

Das Textilgeschäft Kast in Babenhausen schließt

Plus Aus Altersgründen macht Inhaberin Emmi Kast ihren Laden im Zentrum bald zu. Damit verliert der Ort eine weitere beliebte Einkaufsmöglichkeit.

Von Claudia Bader

Es liegt nicht an seiner zentralen Lage im Zentrum von Babenhausen oder an seiner schmucken Fassade, dass das Haus Auf der Wies 10 das ganze Jahr über gut frequentiert ist. Vielmehr sind es das Sortiment und die Qualität der Waren, die zahlreiche Kundinnen und Kunden ins gemütliche Ambiente von Textil Kast locken. Wenn Inhaberin Emmi Kast ihr Geschäft demnächst schließt, geht eine 120-jährige Familientradition zu Ende. Nach den Geschäftsaufgaben von Textil Haisch und Blumen Liedel gibt es im Fuggermarkt damit wieder eine weitere beliebte Einkaufsmöglichkeit weniger.

Im Jahr 1902 kaufte Thomas Kast das damals als „kleines Häuschen an der Landstraße“ eingestufte Gebäude. In seinem Laden bot er neben Textilien und Aussteuerwäsche auch Nähbedarf und handgefertigte Schuhe an. 40 Jahre später übergab er das Geschäft an seine beiden Töchter Genovefa und Rosina. Diese erweiterten das Sortiment um Bettwäsche, Schürzen, Hüte sowie Nacht- und Unterwäsche. Nach dem tragischen Unfalltod der beiden Kast-Schwestern im Jahr 1983 übernahm Emmi Kast den Familienbetrieb und erweiterte die Angebotspalette.

