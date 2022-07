Babenhausen

vor 33 Min.

An einem lauen Sommerabend mit Ekin Deligöz geht es auch um ernste Themen

Lokal Staatssekretärin Ekin Deligöz kommt nach Babenhausen. Im lockeren Austausch geht es um aktuelle Krisen, den Alltag in Berlin und die Heimatverbundenheit.

Von Stephan Schöttl

Der Kanzler verbringt gerade seinen Urlaub in den Allgäuer Bergen, Kabinettssitzungen in Berlin finden nicht statt. Kein Stress, keine Hektik. Dieser Tag, sagt Ekin Deligöz, habe ihr richtig Spaß gemacht. Die Grünen-Politikerin war zusammen mit Timothy E. Liston, dem neuen US-Generalkonsul in Bayern, unterwegs in ihrem Wahlkreis. Zu Hause in der Heimat. Den Bürgerinnen und Bürgern ganz nahe. Den lauen Sommerabend verbrachte die 51-Jährige dann in Babenhausen beim Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen. Man kennt sich.

