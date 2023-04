Babenhausen

12:00 Uhr

Einen Abend lang Flower-Power im Babenhauser Rössle-Saal

Plus Schlager, Schlaghosen und Discokugeln: Im Rössle-Saal in Babenhausen begeben sich Gäste der Kulturtage für einen Abend zurück in die Flower-Power-Zeit.

Von Claudia Bader

Der Rössle-Saal ist ein großer Partyraum. An der Decke schillern Discokugeln, die Stimmung ist ausgelassen. Die teilweise mit geblümten Kleidern und Kaftans, Schlaghosen, Fransenwesten und Peace-Ketten bekleideten Besucherinnen und Besucher sind in ansteckender Feierlaune. Aus den Lautsprechern tönen Schlager und Oldies aus der Flower-Power-Zeit. Als Stars des Abends präsentierten Beate Schimanski und Manuela Braun eine gelungene Auswahl an Liedern, die man sich wünscht und immer wieder gerne hört. Die Gäste aller Altersstufen singen begeistert mit, wippen im Rhythmus oder tanzen.

Mit der im Rahmen der Babenhauser Kulturtage "Kultur rund ums Schloss" organisierten Partynacht hat die Babenhauserin Beate Schimanski, vielen als Mitglieder des Musikduos Allgäu Chaoten bekannt, einen Volltreffer gelandet. Bereits Tage vor dem Event waren sämtliche Karten ausverkauft, vor Beginn war kaum noch ein freies Plätzchen im Saal zu finden. Da die Besucherinnen und Besucher bereits vorab ihre Musikwünsche anmelden konnten, hatten die beiden Hobbysängerinnen eine abwechslungsreiche Auswahl an Songs und Ohrwürmern aus den 1960er-Jahren zusammengestellt. Unter dem Motto "Musik ist Trumpf" genossen die Partygäste eine bunte Mischung.

