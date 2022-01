Babenhausen

vor 31 Min.

Erneuerbare Energien in Bürgerhand: Das macht die Babenhauser Firma Vensol

Plus Die Vensol Neue Energien GmbH plant und realisiert PV-Anlagen und Windräder mit Bürgerbeteiligungen. Angefangen hat alles vor 20 Jahren. Über aktuelle Projekte und die Zukunft.

Von Sabrina Karrer

Sie sieht sich als Wegbereiterin der Energiewende: die Babenhauser Firma Vensol Neue Energien. Ob in Illertissen, Unterroth, Kellmünz oder Oberschönegg, in etlichen Orten im Landkreis Neu-Ulm und im Unterallgäu ist ihr Name schon in Ratssitzungen gefallen. Das Unternehmen plant, realisiert und betreibt Fotovoltaik-Anlagen und Windräder in der Region und darüber hinaus. Wie kam Vensol dazu - und wo sieht sich das Unternehmen in einer Zeit, in der der Kohleausstieg vorbereitet wird und Atomkraftwerke wie das in Gundremmingen vom Netz gehen?

