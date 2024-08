Erst Brand, dann Hochwasser: Das turbulente erste Jahr im Gesundheitszentrum

Das Wasserrauschen des Mühlbachs im Ohr und den Blick ins Grüne gerichtet, sitzt Dieter Vingerhoed auf einem Freisitz am neuen Gesundheitszentrum in Babenhausen. Er genießt dieses Geräusch, diese Aussicht - dabei könnte das Gegenteil der Fall sein. Die Lage ist der Prophysio-Einrichtung nämlich vor noch nicht allzu langer Zeit zum Verhängnis geworden. Als Anfang Juni die Pegel unaufhörlich stiegen, eilte Vingerhoed ins Gesundheitszentrum, das erst ein Jahr vorher eröffnet wurde. Er und viele Angestellte versuchten zu retten, was zu retten ist - solange, bis es gefährlich wurde und sie sich vor der Flut in Sicherheit bringen mussten. Der Keller lief bis zur Decke voll, im Erdgeschoss stand das Wasser einen halben Meter hoch. Trotz allem bereut Vingerhoed als einer von drei Prophysio-Geschäftsführern die Entscheidung keineswegs, im unteren Markt in Babenhausen gebaut zu haben. Wie kommt das?

Sabrina Karrer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis