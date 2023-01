Geräteschuppen gerät in Brand: Ursache ist noch unklar

Zuerst ist in Babenhausen von einer brennenden Mülltonne die Rede. Schnell wird klar, dass das Feuer größere Ausmaße hat.

Der Brand einer Mülltonne in Babenhausen, der am Samstagabend bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller gemeldet wurde, hat sich als schwerwiegender entpuppt. Die Einsatzkräfte brachten wenig später in Erfahrung, dass es sich beim Brand um einen Geräteschuppen handelte.

Die Hausbewohnerin hatte den Brand selbst bemerkt und versucht, zunächst eigenständig Löschversuche zu unternehmen. Der Geräteschuppen stand bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, berichtet die Polizei. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehrleute aus Babenhausen und Klosterbeuren konnte ein Übergreifen auf das nahegelegene Wohnhaus verhindert werden. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und dem Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen.

An der Gartenhütte samt Inventar entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Personen wurden offenbar bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (AZ)