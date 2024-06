Babenhausen

17:30 Uhr

Lungenkranke Seniorin ist nach Hochwasser obdachlos – kein Einzelfall

Mechthilde Geisler kann nach dem Hochwasser nicht in ihre Wohnung in der Mörikestraße in Babenhausen zurück. Kein Einzelschicksal.

Von Ursula Katharina Balken, Ursula Katharina Balken, Sabrina Karrer

Die ohnehin nicht mehr so heile Welt von Mechthilde Geisler geriet am Samstag in der Früh gänzlich aus den Fugen. Sie ist 86 Jahre alt, leidet an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD, braucht regelmäßig Sauerstoff und sitzt nach einem Oberschenkelhalsbruch im Rollstuhl. Sie wohnte bisher in der Mörikestraße in Babenhausen. Doch das Hochwasser hat die Straße am Wochenende überflutet und zwar so heftig, dass sofortige Evakuierung geboten war. In ihr Zuhause, in dem sie lange Zeit lebte, kann die Seniorin nicht mehr zurück. Was nun?

Hilfe erfuhr Mechthilde Geisler am Samstag zunächst durch einen jüngeren Mann, der selbst mit einem Handicap zu kämpfen hat. Die alarmierten Töchter konnten schon gar nicht mehr in die Mörikestraße fahren. Geparkt wurde außerhalb. So ging es zu Fuß weiter. Ihrer Mutter mussten sie klar machen, dass eine Evakuierung bevorstand - für die Seniorin ein Schock. Aber eine Wahl hatte sie nicht. In aller Eile wurden Medikamente und Toilettenartikel zusammengepackt, in Taschen gesteckt, damit für die Mama die weitere Versorgung gesichert war.

