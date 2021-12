Mitmachen ist Ehrensache: Babenhauser Schüler jobben für guten Zweck

Die Mittelschule Babenhausen hat auch in diesem Jahr einen Ehrenamtstag veranstaltet. Davon profitiert auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Dass sie Mund-Nasen-Masken tragen, Corona-Tests machen und Abstand halten müssen, hat die Mädchen und Buben der siebten und achten Klassen an der Mittelschule Babenhausen nicht davon abgehalten: Auch heuer beteiligten sie sich an der Aktion „Mitmachen Ehrensache". Statt in der Schule zu lernen, haben mehr als 100 Jugendliche im Rahmen des vom Kreisjugendring Unterallgäu organisierten Projekts einen Tag lang in die Berufswelt hineingeschnuppert. Ihr freiwilliger Einsatz kommt Menschen zugute, die Hilfe benötigen.

In einer Apotheke räumte Alina Nebija Regale ein. Foto: Claudia Bader

Die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ wurde vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen. Als eine der wenigen Schulen im Landkreis Unterallgäu war die Mittelschule Babenhausen von Anfang an jedes Jahr dabei. Die Schülerinnen und Schüler "erarbeiten" dabei Geld, um es dann an soziale Einrichtungen zu spenden.

Da die Corona-Schutzmaßnahmen 2020 die Organisation des etwas anderen Schultags in heimischen Betrieben nicht erlaubten, haben die Mittelschüler kurzerhand eine andere Möglichkeit gefunden, Mitmenschen eine Freude zu machen: Mit bewährter Unterstützung von Regine Zoller, Koordinatorin der offenen Ganztagsschule am Babenhauser Schulzentrum, haben sie 300 Weihnachtssterne gebastelt und älteren Mitbürgern im Ort und Umgebung geschenkt.

Gewerbetreibende in Babenhausen und Umgebung beteiligten sich

Unter Einhaltung der Corona-Vorschriften bot sich den Siebt- und Achtklässlern der Mittelschule heuer wieder die Gelegenheit, sich sozial zu engagieren und gleichzeitig einen Einblick in die Berufswelt zu bekommen. In Eigenregie durften sie ihre jeweiligen Arbeitgeber suchen und die notwendigen Vereinbarungen unterschreiben. Dann war es so weit: Statt im Klassenzimmer zu sitzen, haben die Jugendlichen einen Tag lang zum Beispiel in der Gärtnerei angepackt, in der Apotheke Regale eingeräumt, an der Werkbank gearbeitet, Haare geföhnt, Drehteile auf ihre Richtigkeit kontrolliert, bei der Inventur im Waren- und Möbellager geholfen oder auch Mädchen und Buben in Kindertagesstätten betreut. Einige haben daheim in der Landwirtschaft, im Betrieb oder im Haushalt geholfen.

Maria Hörmann half in einer Gärtnerei beim Binden von Kränzen. Foto: Claudia Bader

Den von Firmen und Einrichtungen in Babenhausen und Umgebung für diesen Einsatz bezahlten Lohn in Höhe von fünf Euro pro Stunde stecken die 13- bis 15-Jährigen nicht etwa in die eigene Tasche. Traditionell wird das Geld sozialen Organisationen zur Verfügung gestellt. Jeweils ein Drittel des Betrags kommen der Arbeiterwohlfahrt (Awo), der Tagespflege im Seniorenzentrum Babenhausen sowie der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute.

Mittelschulrektorin Catharina Freudling bedankte sich bei den fleißigen Schülern für ihr soziales Engagement, das für sie auch in Zeiten der Pandemie selbstverständlich war. Ihr Dank gilt auch den Firmen und Betrieben, die nicht nur die „Arbeitsplätze“ zur Verfügung gestellt, sondern die Ehrenamtsaktion teilweise auch finanziell großzügig unterstützt haben.