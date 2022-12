Mülltonne brennt in Babenhausen: War ein Böller der Auslöser?

Die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen rückt zu einem Mülltonnenbrand aus. Kurz zuvor halten sich dort Jugendliche auf. Warfen sie einen Böller in den Abfalleimer?

Am vergangenen Donnerstag ist die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen gegen 18.30 Uhr über die Integrierte Leitstelle Krumbach alarmiert worden. Der Grund: Aus einer Mülltonne an der Straße "Promenade" in Babenhausen rauchte es aus einer Mülltonne. Die Feuerwehr konnte das kleine Feuer schnell löschen. Das teilt die Polizei mit.

Auslöser war vermutlich ein Böller, der in die Mülltonne geworfen wurde. Zeugen beobachteten kurze Zeit zuvor, wie sich drei Jugendliche in dem Bereich aufhielten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten wollen insbesondere wissen, wer Angaben zur Tat und den drei Jugendlichen machen kann. Mitteilungen werden unter der Telefonnummer 083311000 oder 083332280 entgegengenommen. (AZ)