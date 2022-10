Senior übersieht Vorfahrt und verursacht Autounfall

Ein 81-Jähriger übersieht die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin in Babenhausen und stößt mit ihr zusammen. Der Mann erleidet leichte Verletzungen am Kopf.

In Babenhausen ist es nach einem Vorfahrverstoß zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 81-jähriger Autofahrer am Donnerstag von der Straße "An den Linden" nach rechts auf die Hauptstraße fahren. Dabei übersah er ein von links kommendes Auto, nahm der Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit dem anderen Wagen zusammen. Der Mann erlitt eine leichte Kopfverletzung und musste behandelt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf etwa 12.000 Euro. (AZ)