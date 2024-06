Babenhausen

12:44 Uhr

Sing Tonic liefern in Babenhausen ein Feuerwerk an Vokal-Artistik

Plus Bei einem Benefizkonzert für die Betroffenen des Hochwassers geben die Mitglieder der Vocal-Pop-Band bekannte Hits und eigene Kompositionen zum Besten.

Von Claudia Bader

Eigentlich brauchen sie keine Instrumente. Schließlich verfügen die Mitglieder des Vokalensembles Sing Tonic über flexiblen Stimmen, eine mitreißende Freude an Klängen und Rhythmen sowie jugendlichen Schwung und bewundernswerte Kreativität. Zudem haben die jungen Leute das Herz am rechten Fleck. Da ihre im Rahmen der Babenhauser Kulturtage organisierten Veranstaltungen wegen der Hochwassersituation ausfielen, haben sie sie gleich eine Woche später bei einem Konzert nachgeholt. Der Erlös kommt den von Überschwemmungen betroffenen Menschen zugute.

Bereits mit einem witzigen Begrüßungssong zog die Vocal-Pop-Band, die sich Anfang 2020 formiert hat, das Publikum im voll besetzten Espach-Theater in ihren Bann. Wie am laufenden Band jagte ein Höhepunkt den nächsten, wobei die jungen Leute (Theresia Sauter, Laura Mayer, Dorothea Sauter, Matthies Dossmann und Ralf Bänecke) die Gestaltungskraft ihrer eindrucksvollen Stimmen in verschiedenen Stilrichtungen voll zur Geltung brachten. Bei geschlossenen Augen hätte man fast meinen können, eine größere Band zu hören. Denn mit ihren variablen und hervorragend kombinierten Stimmen können die Mitglieder von Sing Tonic ein ganzes Begleitorchester imitieren. Lediglich bei Solovorträgen, zum Beispiel "It's got to be perfect", kamen Gitarre oder Klavier zum Einsatz.

