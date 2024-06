Sondermüll und Sachspenden: Diese Abgabezeiten gelten nun in Babenhausen

Die ausgeweiteten Öffnungszeiten an den Wertstoffhöfen werden bald eingeschränkt. In der alten Turnhalle werden funktionsfähige Güter gesammelt.

Die Anlieferung von Hochwasser-Müll ist ab sofort am Wiesmühlweg nicht mehr möglich. Das teilt die Verwaltung der Marktgemeinde Babenhausen mit. Seit Montag, 10. Juni, nur noch der Wertstoffhof zur Anlieferung in Babenhausen zur Verfügung. Dieser hat noch bis einschließlich Dienstag, 11. Juni, von 9 bis 18 Uhr geöffnet und die Anlieferung ist an diesen beiden Tagen noch kostenfrei. Ab Mittwoch, 12.Juni, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten und die gewohnten Anlieferungsbedingungen. Die Anlieferung am Wertstoffhof muss zwingend sortiert erfolgen. Es wird kein mit Öl kontaminierter Müll angenommen.

Wertstoffhöfe Babenhausen und Breitenbrunn nehmen Hochwasser-Müll an

Der Wertstoffhof in Breitenbrunn hat bis einschließlich Mittwoch von 8 bis 11.30 Uhr und von 13 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Danach gelten auch dort die üblichen Öffnungszeiten. Es dürfen nur 100 Liter Bauschuttmüll angeliefert werden. Wer mehr von diesem Sondermüll oder auch kontaminierten Bauschutt hat, muss auf eigene Kosten eine Entsorgungsfirma organisieren.

In der alten Turnhalle am Stadion in Babenhausen läuft weiterhin die Anlieferung und Ausgabe von Sachspenden aller Art. Angenommen werden nur Güter, die garantiert in Ordnung und voll funktionsfähig sind. Die Annahme und Abholung ist am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 16.15 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 14 Uhr möglich. (AZ)