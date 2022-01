Babenhausen

vor 16 Min.

Unbekannter zerkratzt Auto in Babenhausen: 3000 Euro Schaden

Ein geparktes Auto in Babenhausen weist massive Kratzer am Dach, an der Motorhaube und an der Fahrerseite auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Person hat in Babenhausen den Lack eines geparkten Autos an mehreren Stellen zerkratzt und dadurch einen hohen Schaden angerichtet. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 7. Januar, und Mittwoch, 12. Januar, in der Aspenstraße. Der blaue Peugeot 208 wies anschließend massive Kratzer am Dach, an der Motorhaube und an der Fahrerseite auf. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 3000 Euro beziffert. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung und bittet insbesondere Personen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich zu melden. Erreichbar ist die Polizei unter den Rufnummern 08331/100-0 oder 08333/2280. (AZ)

Themen folgen