Feuerwehreinsatz bei Weinried: Räder von Verkaufsanhänger laufen heiß

Auf der Kreisstraße bei Weinried fangen die Räder eines Anhängers an zu rauchen. Die Feuerwehr Babenhausen greift ein, um Schlimmeres zu verhindern.

Mit 18 Personen war die Feuerwehr Babenhausen am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße bei Weinried im Einsatz, um zu verhindern, dass ein Verkaufsanhänger in Brand gerät. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wurden die Einsatzzentrale und die integrierte Leitstelle gegen 14.30 Uhr über eine starke Rauchentwicklung an dem Gespann informiert.

Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben erst durch einen Knall bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Mit einem Feuerlöscher unternahmen er und ein Helfer erste Löschversuche an den platten und qualmenden Rädern des Anhängers, bis die Feuerwehr eintraf. Diese setzte eine Kübelspritze ein, um die Gefahr eines Feuers vollständig zu bannen. Zu einem offenen Feuer kam es nicht.

Der Anhänger musste abgeschleppt werden

Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass die Räder des Anhängers während der Fahrt heiß gelaufen waren, weil die Handbremse angezogen war. Der Fahrer selbst vermutet einen technischen Defekt. Er war davor schon ein gutes Stück gefahren, was mit komplett angezogener Handbremse nicht möglich gewesen wäre. Der Anhänger musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. (jsn)