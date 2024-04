Bezirksmusikfest in Winterrieden: Das sind die Ergebnisse der Wertungsspiele

Zu den Wertungsspielen im Rahmen des Bezirksmusikfests im ASM-Bezirk 6 - Memmingen kamen viele Zuhörer. Wie die Musikanten abschnitten.

Die Musikkapelle Winterrieden feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und ist Ausrichter des 58. Bezirksmusikfests im Bezirk 6 – Memmingen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM). In diesem Rahmen fanden Wertungsspiele in der Dreifachturnhalle des Schulzentrum Babenhausen statt.

20 Musikkapellen, -vereine und Jugendkapellen sowie eine Erwachsenen-Bläserklasse stellten sich der Fachjury unter dem Vorsitz von Tobias Wunderle. Dabei präsentierten sich die Musikanten in unterschiedlichen Kategorien den Wertungsrichtern. Während 19 Kapellen in der Kategorie "Konzertmusik" antraten, wählten zwei Kapellen die Kategorie "Traditionelle Musik", in der Polka, Marsch und Walzer gefordert wurden.

Punktbeste Kapelle: die Westerheimer Musikanten

Das Niveau der Vorträge war aus Sicht der Organisatoren hoch. Dies honorierten die Zuhörerinnen und Zuhörer, welche die Halle teilweise bis auf den letzten Platz füllten, mit viel Applaus. Insgesamt erspielten sich mit ihrer musikalischen Leistung elf Kapellen das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ und neun Kapellen das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg“. Das zeugt von der hohen Qualität der Musikkapellen und von guter Vorbereitung auf den Wettstreit.

Allen Grund zu feiern hatten die Westerheimer Musikanten unter Leitung von Winfried Probst. Sie wurden mit 95,8 Punkten nicht nur punktbeste Kapelle in der Oberstufe, sondern auch insgesamt punktbeste Kapelle über alle Wertungsspielstufen hinweg. Die Urkundenvergabe wird im Rahmen des Bezirksmusikfests am Festsonntag, 9. Juni, in Winterrieden erfolgen, nach einem Gemeinschaftschor, Festumzug und Fahneneinzug. (AZ)

Die Ergebnisse im Überblick:

