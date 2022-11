Babenhausen

vor 31 Min.

Zwei Dirigenten erleben eine Premiere in Babenhausen

Plus Die Musikkapelle Babenhausen und die Weinrieder Blasmusik präsentieren sich erstmals mit ihren neuen Dirigenten. Das Publikum hat große Freude am Auftritt.

Von Claudia Bader

Endlich wieder ein Konzert! Aus den Mitgliedern der Musikkapelle Babenhausen und der Weinrieder Blasmusik ist die Begeisterung über den nach langer Zeit wieder möglichen öffentlichen Auftritt in Babenhausen geradezu herausgesprudelt. Auch den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern in der Veranstaltungshalle des Babenhauser Schulzentrums war die Freude an diesem Konzert deutlich anzumerken. Ruhe und Konzentration des Publikums während der anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programmfolge und anschließend lautstarker und anhaltender Applaus belohnten die ansteckende Spielfreude der beiden Blasorchester.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

