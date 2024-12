Abschied nach siebeneinhalb Jahren: Luka Ilic war der letzte Pfarrer von Balzheim

Eine volle Mauritiuskirche, adventliche Stimmung, kraftvoller Gesang, kurzweilige und teils launige Abschiedsworte – das war der würdige Rahmen für den Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Luka Ilic, der nach siebeneinhalb Jahren die Evangelische Kirchengemeinde Balzheim verlässt und als Militärgeistlicher zur Bundeswehr nach Niederbayern wechselt. Ilic wird aufgrund des Pfarrplans, der für die Kirchengemeinden Wain und Balzheim nur jeweils eine halbe Pfarrstelle vorsieht, wohl der letzte Pfarrer von Balzheim gewesen sein. Ab 1. Januar 2025 wird der Wainer Pfarrer Marten Bernick auch für Balzheim zuständig sein.

Pfarrer Luka Ilic verabschiedet sich aus Balzheim in Richtung Bundeswehr

In seiner Predigt verband der scheidende Geistliche die Auslegung eines Bibelwortes aus dem Matthäusevangelium mit vielen Dankesworten – vor allem an den Balzheimer Kirchengemeinderat und die Mitarbeitenden. Er, der Kroate, sei in Balzheim gut aufgenommen worden und habe sich so zum Dorfpfarrer entwickelt. In diesem Umfeld, so Luka Ilic, sei vieles Neues angestoßen worden, zum Beispiel die begehbare Krippe, der Kreuzweg an Ostern, der Emmausweg und vieles mehr. Der promovierten Historiker entwickelte nach eigenem Bekunden eine besondere Liebe zu den beiden historischen Kirchen Balzheims.

Der Biberacher Dekan Matthias Krack legte seiner Abschiedsrede Worte aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher zugrunde, in denen es um die Führungsaufgaben in einer christlichen Gemeinde geht: Diese habe Luka Ilic in vollem Umfang wahrgenommen, sei ein Pfarrer mit Leib und Seele gewesen. Dass Pfarrer Ilic der Ausbau der Ökumene, der Zusammenarbeit mit der katholischen Seelsorgeeinheit Dietenheim und darüber hinaus wichtig gewesen ist, war schon allein daran zu sehen, dass drei katholische Geistliche im Abschiedsgottesdienst des evangelischen Pfarrers mitwirkten. (AZ)