Balzheim

06:30 Uhr

Buchautorin aus Balzheim erklärt, was mit Demenz noch alles möglich ist

Plus Ruth Wetzel aus Balzheim hat ihr erstes Buch veröffentlicht. Sie berichtet von Erfahrungen mit Demenzkranken und Ansätzen für eine aktivierende Pflege.

Von Zita Schmid

Wenn Ruth Wetzel sagt: "Das Herz wird nicht dement", dann stecken hinter dieser sinnbildlichen Aussage ihre langen beruflichen Erfahrungen. Ihre Erkenntnisse über die heimtückische Krankheit sind nun in ihr erstes Buch mit dem Titel "Was mit Demenz noch alles geht" geflossen. Weshalb und wie manches möglich wird - dazu will das Fachbuch Grundlagen sowie methodische Ansätze vermitteln. "Im Mittelpunkt soll dabei immer der Mensch stehen und nicht sein isoliertes Problem", sagt die Autorin aus Balzheim. Die Lösungsansätze stecken dabei im Menschen selbst.

