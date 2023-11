Kind und Baby werden bei Unfall auf der Landesstraße verletzt

Kurz vor Unterbalzheim sind am Dienstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Fünf Menschen müssen danach im Krankenhaus behandelt werden.

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 260 kurz vor Unterbalzheim (Alb-Donau-Kreis) hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Fünf Personen wurden dabei verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 14.15 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford-Ranger-Pickup von Wain kommend in Richtung Osten gefahren. An der Kreuzung mit der Landesstraße 260 und dem Carl-Otto-Weg fuhr er in die vorfahrtsberechtigte Straße ein und übersah dabei offensichtlich einen von Balzheim in Richtung Dietenheim geradeaus durchfahrenden Mercedes. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Ford in das gegenüberliegende Gelände geschleudert. Der Mercedes blieb auf der Mitte der Kreuzung stehen. In diesem Auto befanden sich neben der 31-jährigen Fahrerin und ihrer 39-jährigen Beifahrerin ein zehnjähriges Kind und ein zweieinhalb Monate altes Baby.

Nach Unfall bei Unterbalzheim: Fünf Verletzte werden in Kliniken gebracht

Nach ersten Einschätzungen der Einsatzkräfte vor Ort wurden alle fünf Fahrzeuginsassen bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Person wurde in die Stiftungsklinik Weißenhorn gebracht, die anderen vier nach Ulm. Der vorsorglich alarmierte Rettungshubschrauber konnte ohne Patient wieder zurückfliegen, sein Notarzt begleitete den Transport des Kindes im Rettungswagen.

Zum bei dem Unfall entstanden Sachschaden waren von der Polizei noch keine Auskünfte zu erhalten. Die Straße war für die Unfallaufnahme und die Aufräumungsarbeiten bis gegen 16.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehren Dietenheim und Balzheim waren für die Verkehrsumleitung und die Mithilfe bei der Räumung der Straße eingesetzt.