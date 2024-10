Beim FV Illertissen müssen sie eng zusammenrücken

Die Herausforderungen für den FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga werden nicht kleiner – ganz im Gegenteil. Am Samstag (14 Uhr) sind die Illertisser nämlich beim amtierenden Meister und aktuellen Tabellendritten Würzburger Kickers gefordert. Der ist richtig auf dem Vormarsch, seit im September der Trainer gewechselt wurde.

Würzburger Kickers sind unter ihrem neuen Trainer ungeschlagen

Für Markus Zschiesche kam damals Martin Lanig vom württembergischen Oberligisten Hollenbach. Er hat als Profi bei Eintracht Frankfurt 37 und beim 1. FC Köln 59 Spiele bestritten. Mit den Würzburgern ist er noch ungeschlagen. Diese Serie war auch nötig, um den angestrebten Aufstieg in die 3. Liga nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Der Rückstand auf Primus Schweinfurt beträgt nämlich immer noch fünf Punkte, der Tabellenführer hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen. Damit ist klar, dass die Würzburger zum Siegen verurteilt sind, was die Aufgabe für den FVI noch schwieriger macht. Das weiß auch Trainer Holger Bachthaler: „Würzburg verfügt über eine absolute Topmannschaft und ist individuell überdurchschnittlich gut besetzt. Spiele gegen Würzburg sind immer große Herausforderungen. Die Verletzungsmisere macht die Aufgabe für uns natürlich momentan nicht leichter.“ Er muss in Würzburg auf sage und schreibe neun Spieler verzichten, denn Lasse Jürgensen, Max Zeller, Gökalp Kilic, Marin Pudic, Marco Mannhardt, Luis Pfaumann, David Udogu, Nico Fundel und Franz Helmer fallen aus.

Der Rest der Mannschaft muss also ganz eng zusammenrücken. Was der FV Illertissen nun braucht, das ist eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität.