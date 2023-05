Ältere Dame rempelt geparktes Auto an und fährt weiter

Nach einer Unfallflucht in Bellenberg sucht die Polizei Zeugen. Eine Autofahrerin hat einen Schaden von 500 Euro an einem geparkten Wagen hinterlassen.

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Bellenberg am Samstagabend. Gegen 18.05 Uhr parkte eine ältere Dame mit ihrem Auto auf dem Parkplatz am Sportplatz, heißt es im Polizeibericht. Als sie rückwärts aus der Parklücke ausfuhr, streifte sie ein gegenüber geparktes Auto am Heck.

Der Schaden an diesem Fahrzeug beträgt etwa 500 Euro. Die Dame fuhr davon, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)