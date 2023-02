Am Platz der alten Musikschule entsteht neuer Wohnraum

Plus Die Gemeinde Bellenberg hat die Baugrube und eine Nachbarfläche an einen Investor aus Vöhringen verkauft. Das hat er dort vor.

Viele Leute haben sich an dem „Loch“ direkt neben dem Kinderspielplatz in Bellenberg gestört, das nach dem Abriss des alten Musikschulgebäudes von „Dreiklang“ beziehungsweise ursprünglichen Sportheims übrig geblieben ist. Nun wird das Ärgernis beseitigt und Freude dürfte aufkommen: Denn auf dem Areal entsteht neuer Wohnraum.