Auto überholt Radlerin zu dicht - diese verletzt sich dabei

Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der eine Radfahrerin zu dicht überholt hat. Die 89-Jährige muss ausweichen, stürzt und verletzt sich.

Ein unbekannter Autofahrer hat eine Radfahrerin zu dicht überholt, ist dann jedoch einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 89-jährige Radlerin am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Memminger Straße in Bellenberg von einem Auto überholt. Da der Wagen zu nah an der Fahrradfahrerin fuhr, musste diese auf den Gehweg ausweichen und fuhr dort gegen einen Holzzaun. Die 89-jährige Radfahrerin verletzte sich bei dem darauffolgenden Sturz leicht. Sie wurde mit leichten Schürfwunden ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)