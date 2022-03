Autofahrer rammt in Bellenberg eine Straßenlaterne und fährt davon

Ein Autofahrer hat sich nach einem Unfall in Bellenberg nicht um den Schaden gekümmert. Ein Zeuge beobachtete ihn aber und informierte die Polizei.

Ein Zeuge hat eine Unfallflucht im Bereich der Illertaltangente in Bellenberg beobachtet. Am späten Dienstagnachmittag verlor im Kreisverkehr am Sportplatz ein zunächst unbekannter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Straße ab und rammte eine Laterne und einen Begrenzungsstein.

Der junge Mann stieg nach dem Unfall aus und begutachtete den Schaden, der sich laut Polizei auf geschätzte 1000 Euro summiert. Als er dann unvermittelt weiterfuhr, notierte sich der Zeuge das amtliche Kennzeichen und verständigte die Polizei. Über die Halterdaten ermittelten die Beamten einen 19-Jährigen als Unfallverursacher. Sie trafen ihn an seiner Wohnanschrift an. Er war fahrtüchtig, konnte aber keinen plausiblen Grund für sein Fehlverhalten nennen. Den 19-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. (AZ)