Bellenberg

17:30 Uhr

Bellenberg trauert um den letzten Ortspfarrer Hans Huber

Lokal Der ehemalige Dekan wird nach seinem unerwarteten Tod am Freitag im Priestergrab auf dem Friedhof in Bellenberg beigesetzt.

Von Regina Langhans

Als früherer Dekan gerade in der „pfarrerlosen“ Zeit in Illertissen und als letzter in Bellenberg wohnender Ortsgeistlicher wird Johann Huber in der Region in Erinnerung bleiben. Er starb unerwartet am vergangenen Samstag nach Komplikationen infolge einer Operation im Krankenhaus. Das Requiem findet am heutigen Freitag, 10. Juni, um 14 Uhr in Bellenberg in der Pfarrkirche „Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz“ statt. Anschließend wird der Verstorbene im Priestergrab auf dem Friedhof beigesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .