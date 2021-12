Betrunkener prallt mit Auto gegen Straßenlaterne in Bellenberg

Ein Autofahrer verursacht einen Unfall mit hohem Schaden in Bellenberg. Eine Straßenlaterne muss demontiert werden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Unter Alkoholeinflusss hat ein Autofahrer in Bellenberg am Mittwochabend einen Unfall verursacht. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Allerdings mussten die Feuerwehr und der Bauhof eine Straßenlaterne demontieren, die stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Ein 45-Jähriger fuhr am Mittwochabend mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in westlicher Richtung. Kurz vor dem Bahnübergang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte schließlich frontal gegen eine Straßenlaterne. Die Airbags im Auto lösten zwar aus, der Mann blieb aber unverletzt.

Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von mehr als 1,1 Promille

Bei der Unfallaufnahme schilderte der 45-Jährige den Polizisten zunächst seine Wahrnehmungen. Demnach sei er, so heißt es im Polizeibericht, vom Gaspedal gerutscht und habe daraufhin das Lenkrad verrissen. Die Beamten hegten allerdings schnell einen anderen Verdacht. Der 45-Jährige roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest erbrachte dann auch ein eindeutiges Ergebnis und zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille an.

Der Unfallverursacher musste deshalb mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein zogen die Beamten noch an Ort und Stelle ein. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Der entstandene Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf 8000 Euro geschätzt. Die Laterne wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass der Energieversorger sie vom Netz nehmen musste. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm mit Unterstützung des Bauhofs die Demontage. (AZ)