Bellenberg

vor 50 Min.

Den neuen Bellenberger Bürgermeister holen "Altlasten" der Vorgänger ein

Plus Oliver Schönfeld ist noch nicht lange im Amt, hat aber schon vieles angestoßen. Kritik wurde in einer Bürgerversammlung am Umgang mit dem Areal Poppenbühl laut.

Von Regina Langhans

In seiner lockeren Art, aber ausführlich und informativ hat Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) in der ersten Bürgerversammlung seit zweieinhalb Jahren in Bellenberg die inzwischen eingetretenen kommunalpolitischen Ereignisse zusammengefasst. Rund 70 Interessierte waren in die Turn- und Festhalle gekommen, um den ersten Rechenschaftsbericht ihres außertourlich vergangenen September gewählten Gemeindechefs zu hören. Danach gab es Applaus. Dagegen sollte die anschließende Fragestunde zu einer kleinen Feuerprobe werden, indem den neuen Bürgermeister vermeintliche Altlasten seiner Vorgänger einholten.

