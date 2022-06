Bellenberg

17:30 Uhr

Der verwaiste Jugendtreff Bellenberg soll neu belebt werden

Der Jugendtreff am Bahnhof in Bellenberg soll wiederbelebt und regelmäßig geöffnet werden.

Plus Der Verein von Max Scheu unter dem Dach der Jugendhilfe des Landkreises übernimmt die Leitung. Was dort alles schon passiert ist - und was das Team plant.

Von Regina Langhans

Der Jugendtreff in dem in Besitz der Gemeinde Bellenberg befindlichen alten Bahnhofsgebäude wird künftig von Max Scheu und seinem Team aus pädagogischem Fachpersonal sowie engagierten Jugendlichen betrieben. Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, mit dem Verein als anerkannten öffentlichen Träger der freien Jugendhilfe des Landkreises Neu-Ulm einen Kooperationsvertrag auszuarbeiten und abzuschließen.

