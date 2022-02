Drei Personen bei Verkehrsunfall in Bellenberg leicht verletzt

Ein 55-Jähriger kracht mit seinem Auto in den Wagen vor ihm. Er bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet.

Am Sonntagmittag ist es auf der Ulmer Straße in Bellenberg zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, erkannte ein 55-jähriger Autofahrer im Kolonnenverkehr zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm bremsen mussten. In die Kollision waren drei Autos verwickelt.

Der 55-Jährige schob das vorausfahrende Fahrzeug auf einen weiteren Pkw auf. Der Unfallverursacher und zwei Insassen aus vorausfahrenden Autos wurden hierdurch leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 24.000 Euro. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)