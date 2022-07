Feuerwehr löscht brennenden Dachstuhl eines Wohnhauses in Bellenberg

Am Samstagnachmittag gerät ein Wohnhaus in Bellenberg in Brand. Die schnelle Reaktion der Feuerwehrleute verhindert Schlimmeres.

Ein schneller und gut koordinierter Einsatz von 65 Feuerwehrleuten aus vier Wehren hat am Samstagnachmittag größere Schaden bei einem Dachstuhlbrand in Bellenberg verhindert. Gegen 14.15 Uhr wurden die Wehren aus Bellenberg, Au und Vöhringen alarmiert, weil unter dem Dachfirst eines eingeschossigen Wohnhauses an der Illerstraße Feuer ausgebrochen war. Davon betroffen war offensichtlich das Dachgebälk am Westrand des Hauses, das an eine landwirtschaftliche Scheune angebaut, aber durch eine Brandmauer getrennt ist.

Beim Eintreffen der Wehren wurde die Vöhringer Drehleiter auf der Südseite des Hauses in Stellung gebracht; die Feuerwehr Au ging zunächst im Innenangriff und zur Erkundung unter Atemschutz in das Brandobjekt vor, während die Bellenberger Wehr gemeinsam mit den Nachbarwehren eine leistungsfähige Wasserversorgung von mehreren Seiten her aufbaute und von der Nordseite aus mit mehreren Strahlrohren die Dachhaut abkühlte.

Der Bellenberger Kommandant ließ ein weiteres Löschfahrzeug nachalarmieren

Der Bellenberger Kommandant Werner Denzel, der die Einsatzleitung hatte und von Kreisbrandinspektor Peter Walter aus Senden beraten wurde, ließ umgehend die Drehleiter mit einem weiteren Löschfahrzeug aus Illertissen nachalarmieren. Von dieser aus sollte bei Bedarf die Dachhaut auf der Nordseite geöffnet werden, um auch dort gezielt den Brand bekämpfen zu können. Inzwischen waren die Löscharbeiten auf der Südseite aber bereits so weit erfolgreich, dass sich der weitere Einsatz der Illertisser Leiter darauf beschränken konnte, den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera auf eventuell versteckt gebliebene Glutnester zu kontrollieren.

Dachstuhlbrand in Bellenberg - 02.07.2022 Video: Wilhelm Schmid

Wie KBI Walter später berichtete, wurde sicherheitshalber auch die Dachhaut auf der Nordseite ein kleines Stück weit geöffnet, um sicherzustellen, dass auch dort kein weiterer Schaden entstanden war. Die Trupps, die unter Atemschutz in das ausgebaute Dachgeschoß vorgedrungen waren, stellten fest, dass die Wohnräume unterhalb des Dachbodens glücklicherweise so gut wie nicht von Feuer oder Rauch betroffen waren. Auch wurde niemand verletzt, sodass sowohl die Besatzungen von zwei bereitgestellten Rettungswagen als auch der Notarzt und drei Fachkräfte des Technischen Hilfswerks nach Einsatzende wieder abrücken konnten, ohne dass sie benötigt worden waren.

Wie hoch der Sachschaden bei dem Brand Bellenberg ist, war zunächst unklar

Die Polizei Illertissen war mit einer Streife vertreten; die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von den zuständigen Dienststellen des Kriminaldauerdienstes und des Fachkommissariats der Kripo Neu-Ulm geführt. Eine Schätzung zur Schadenshöhe war am Samstag noch nicht möglich; vor allem auch in Anbetracht der aktuellen Lage auf dem Baumarkt traute sich niemand eine vorläufige Schätzung zu. Nach etwa zwei Stunden konnten die auswärtigen Kräfte abrücken, während die Ortswehr, von der auch die Einsatzkräfte während der Löschtätigkeit mit Mineralwasser versorgt wurden, die weiteren Aufräumarbeiten übernahm.