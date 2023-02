Feuerwehreinsatz in Bellenberg: Stadel in Wohngebiet brennt

Die Feuerwehr ist aktuell in Bellenberg in der Ortsmitte im Einsatz. Das Feuer droht wohl auf ein Wohnhaus überzuspringen.

In Bellenberg läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz. Nach ersten, noch ungesicherten Informationen der Polizei brennt in der Memminger Straße ein Stadel in einem Wohngebiet.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, ging die Meldung zum Brand am Dienstagnachmittag, 7.2.23, gegen 14.50 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Donau/Iller ein. Wohl drohe das Feuer von jener Gartenhütte auf ein Wohnhaus überzuspringen. Der Einsatzort befindet sich nach Polizeiangaben nahe des Rathauses in Bellenberg. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.