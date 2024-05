Bellenberg

Gemeinde Bellenberg verpachtet Flächen für Paketstation und Eisautomat

In Bahnhofsnähe bei den Wertstoffcontainern ist in Bellenberg noch Platz für die künftige Paketstation.

Plus Der Bellenberger Gemeinderat stimmt einer kommerziellen Nutzung auf gemeindeeigenen Grundstücken zu. Diese befinden sich beim Bahnhof und beim Rathaus.

Von Regina Langhans

Erstmalig wird in Bellenberg eine DHL-Paketstation aufgestellt und zum zweiten Mal startet ein Anbieter einen Eisverkauf per Automaten. Beide Vorhaben betreffen gemeindliches Areal - und der Gemeinderat hat einhellig zugestimmt.

Überlegungen zum Aufstellen einer Paketstation sind in Bellenberg nicht neu. Nun ist der Dienstleister für Paket- und Brief-Express-Versand auf die Gemeinde zugekommen. Wie Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) im Gemeinderat berichtete, hätten sie zu dritt, also er, Bauamtsleiter Rainer Herzog und der DHL-Verantwortliche, verschiedene Standorte begutachtet. Als besonders geeignet wurde das Areal bei der Containeranlage gegenüber dem Bahnhof befunden. Zufahrt, Anlieferung und Abholung seien gegeben, Beleuchtung vorhanden und Parkplätze würden nicht eingebüßt, hieß es. Allerdings müsste eventuell die kleine Hecke weichen, was im Gremium jedoch abgelehnt wurde. Auch andere Möglichkeiten wurden diskutiert: Dietmar Jäckle (CSU) schlug die örtliche Tankstelle vor. Zuletzt herrschte aber Konsens darüber, die vorhandene Hecke zu belassen und trotzdem die Paketstation unterbringen zu können.

