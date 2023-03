Bellenberg

vor 17 Min.

Im Bellissimo wechselt der Koch, aber nicht die Küche

Das Speiserestaurant Bellissimo, das im Namen seinen Standort Bellenberg verewigt hat, wird auch in Zukunft mediterrane Küche anbieten, obgleich am 1. Mai neue Pächter antreten.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Auf der Durchfahrt von Bellenberg führt der Weg direkt am Speiselokal Bellissimo vorbei. Daran soll sich auch in Zukunft wenig ändern. Dennoch macht die beunruhigende Nachricht die Runde, dass die Pächter Melissa Kittel und Markus Sänger aufhören. "Leider müssen wir aus persönlichen Gründen unser Lokal zum 1. Mai übergeben", ist auf der Homepage von Bellissimo zu lesen. "Wir schließen", heißt es da weiter. In Bellenberg wird das bedauert.

