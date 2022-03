Bellenberg

vor 16 Min.

In Bellenberg feiern die Narren „mit der Ukraine im Herzen“

Die Narrenzünfte, die sich am Rosenmontag in Bellenberg trafen, waren sich einig, beim Feiern die vom Russland-Ukraine-Konflikt betroffenen Mensch im Herzen behalten zu wollen.

Plus Die Lacha-Dreggler hatten am Rosenmontag Abordnungen befreundeter Zünfte zu Gast. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine spielten auch hier eine große Rolle.

Von Regina Langhans

Fasnet feiern trotz aktueller Krisen, das hatte sich die Narrenzunft der Lacha-Dreggler in Bellenberg für den Rosenmontag vorgenommen. Dafür wurde die örtliche Turn- und Festhalle zum bunten Narrentempel umdekoriert: in der Erwartung einer auf knapp 100 Teilnehmer beschränkten geschlossenen Gesellschaft. Zunftmeisterin Beate Studer sagte: „Wir haben die Möglichkeiten im Rahmen der Corona-Vorgaben ausgeschöpft, um wenigstens mit Abordnungen von befreundeten Zünften das Brauchtum aufrechtzuerhalten.“

