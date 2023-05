In Bellenberg gibt es bald Ziegelmauerelemente und eine Hunde-Physiotherapie

Plus Der Gemeinderat Bellenberg berät über zwei interessante Vorhaben von Gewerbetreibenden.

Über zwei interessante Vorhaben von Gewerbetreibenden hat kürzlich der Gemeinderat Bellenberg abgestimmt: die Nutzungsänderung einer Garage in eine Heilpraxis mit Physiotherapie für Hunde sowie einen Bauantrag für eine Fertigungshalle zur Herstellung von Ziegelmauerelementen.

Dem Einrichten der künftigen Tierheilpraxis hatte der Gemeinderat nichts entgegenzustellen und stimmte einhellig zu. Sie befindet sich in einem allgemeinen Wohngebiet, wo Gewerbe zulässig ist. Die Größe der Gewerbefläche beträgt 25 Quadratmeter, Abstandsflächen und Stellplätze entsprechen den Vorgaben.