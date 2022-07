Bellenberg

Lindenschule Bellenberg macht mit gutem Essen Schule

Lokal In der Schulmensa geht es neben guten Manieren auch um Gesundheit und Nachhaltigkeit. Nach einem einjährigem Coaching gibt es dafür nun sogar eine Auszeichnung.

Von Regina Langhans

Eine Zertifizierung fürs Schulessen - keine schlechte Idee, zumal es in der Schule grundsätzlich um Dazulernen und Besserwerden geht. Jedenfalls haben die Verantwortlichen der Grundschule in Bellenberg zur neuen Mensa auch ihr Essenskonzept überdacht. Und sich beim Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten zur Teilnahme am Coaching "Kita- und Schulverpflegung" beworben unter dem Motto "Mit gutem Essen Schule machen". Die Bellenberger Lindenschule war eine von drei in Schwaben, die den Zuschlag bekommen hat. Jetzt fand die Abschlussbesprechung statt und Véronique Germscheid von der Kita- und Schulverpflegungsstelle Schwaben überreichte das Zertifikat.

