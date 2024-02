Bellenberg

Mann wird durch Feuer geweckt und löscht den Brand selbst

Ein Feuer ist am Freitagabend in Bellenberg ausgebrochen.

In Bellenberg bricht am Freitagabend in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Der Hauseigentümer löscht den Brand weitestgehend selbst. Alle Beteiligten bleiben unverletzt.

Ein hoher Sachschaden ist am späten Freitagabend kurz nach 23 Uhr durch einen Brand im Außenbereich eines Wohnhauses im Gewerbegebiet Plattenäcker am südlichen Ortsrand von Bellenberg entstanden. Wie die Polizei mitteilt, brach auf der Terrasse des Hauses ein Feuer aus, wodurch das Glas der Terrassentür zerbarst. Durch den Krach wurde der Hauseigentümer wach. Es gelang ihm, das Feuer an Gartenmöbeln, die auf der Terrasse gelagert waren, noch vor Eintreffen der Feuerwehren zu löschen. Aus Bellenberg, Au und Vöhringen waren diese zusammen mit einem Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) sowie Notarzt, Rettungsdienst und Polizei mit der Meldung „Dachstuhlbrand mit Personen in Gefahr“ alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen waren nur noch Nachlöscharbeiten und Prüfungen durch Messgeräte und Wärmebildkamera erforderlich, die ohne Ergebnis blieben, sodass die Einsatzkräfte wieder abrücken konnten. Eine Person wurde wegen vermuteter Rauchgasinhalation im Rettungswagen durch den Notarzt untersucht, konnte aber als unverletzt entlassen werden. Der Sachschaden von 25.000 Euro entstand vor allem im Bereich der Hausfassade und der Terrasse; ein Übergreifen des Feuers ins Innere des Hauses wurde gerade noch verhindert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bisher ungeklärten Brandursache übernommen. (wis)

