Peugeot-Fahrer gerät bei Bellenberg in den Gegenverkehr

Nördlich von Bellenberg sind zwei Autos ineinandergekracht. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden erlitten.

Mehr als eine Stunde lang musste die Staatsstraße 2031 (Ulmer Straße) nördlich von Bellenberg am Samstagabend gesperrt werden, weil sich etwa 200 Meter nördlich der Ortsausfahrt in Richtung Vöhringen ein Unfall ereignet hatte.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 69-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot in Richtung Norden unterwegs. Dabei geriet er offensichtlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 31-jähriger Opel-Fahrer entgegenkam. Als beide die Gefahr erkannten, versuchten sie noch jeweils auf ihre rechte Seite auszuweichen, was allerdings nicht mehr gelang.

Beim Zusammenstoß brach an dem Opel die Vorderachse, und die Fahrertüre wurde so deformiert, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Am Peugeot wurde die komplette Fahrerseite eingedrückt und der linke Hinterreifen aufgeschlitzt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt knapp 10.000 Euro.

Die Feuerwehr Bellenberg unterstützte die Polizei durch Ausleuchten, Absperren und Aufräumen zahlreicher Fahrzeugteile sowie die Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe. Der Unfallverursacher sieht einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen.