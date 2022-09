Radfahrer prallt gegen Baum: Sein Helm verhindert Schlimmeres

Ein 14 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall kurzzeitig bewusstlos. Er war eine Böschung hinabgestürzt.

Ein schlimmer Fahrradunfall eines 14-Jährigen ist dank Schutzhelm glimpflich ausgegangen. Nach Angaben der Polizei war ein 14-Jähriger mit seinen Freunden am Freitag auf Fahrrädern in einem Waldstück bei Bellenberg unterwegs. Der 14-Jährige verpasste dabei eine Linkskurve und stürzte eine Böschung hinab. Hierbei schlug er mit dem Kopf gegen einen Baum und verlor kurzzeitig das Bewusstsein, so die Polizei.

Schlimmere Verletzungen wurden durch den Sturzhelm verhindert, den der Jugendliche glücklicherweise trug. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden. (AZ)