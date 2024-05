Rauch steigt aus Mülleimern auf, Feuerwehr muss löschen

Die Feuerwehr löschte am Dienstag zwei Mülleimer in Bellenberg. Nun ermittelt die Polizei.

Die Bellenberger Feuerwehr hat am Dienstag zwei Mülleimer gelöscht, aus denen Rauch aufgestiegen ist. Hat jemand gekokelt? Der Polizei wurde zunächst gegen 14 Uhr ein qualmender Mülleimer in der Bahnhofstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Streife hatte die örtliche Feuerwehr ihn bereits gelöscht. Im Abfall waren einige Zigarettenstummel erkennbar, weshalb zunächst von fahrlässigem Umgang ausgegangen wurde. Allerdings meldete die Feuerwehr danach, dass sie zufällig einen weiteren rauchenden Mülleimer an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße entdeckte. Auch dieser wurde gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist kein Sachschaden entstanden. Die Polizei Illertissen hat dennoch Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07303/9651-0. (AZ)