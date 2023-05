Unfall bei Bellenberg: 16-Jähriger saß alkoholisiert am Steuer

Ein 16-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Bellenberg verletzt worden. Der entstandene Schaden am Auto ist beträchtlich.

Ohne Führerschein und offenbar unter Alkoholeinfluss hat ein 16-Jähriger in der Nacht zum Montag einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 0.15 Uhr mit einem Auto auf der Illertaltangente in südlicher Richtung gefahren. Als er nach links in die Illerstraße einbog, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Ecke eines Zaunes.

Hierbei wurde der Motorraum komplett eingedrückt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte der Jugendliche keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem roch er nach Alkohol, deswegen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7700 Euro. (AZ)